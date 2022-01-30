هداف ريفر بليت بقبضة السيتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نادي ريفر بليت الأرجنتيني أمس أن مهاجمه جوليان الفاريز في طريقه للتوقيع لمصلحة مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأوضح ريفر بليت أن الفاريز سيبقى في صفوف الفريق على سبيل الإعارة، مع إمكانية استمراره حتى نهاية الموسم المقبل.

وسجل الفاريز (21 عاما) مسيرة رائعة مع ريفر بليت في 2021، حيث أحرز 24 هدفا خلال 46 مباراة على مستوى جميع المسابقات.

وبفضل مستواه الرائع انضم الفاريز إلى المنتخب الأرجنتيني.

وتردد أن قيمة الصفقة بلغت 4ر15 مليون جنيه إسترليني (18.5 مليون يورو).

وقال رئيس ريفر بليت خورخي بريتو «عقد الإعارة يمتد حتى السابع من يوليو، مع وجود شرط جزائي يحكم العلاقة بين الأطراف الثلاثة، نحن ومانشستر سيتي واللاعب. هناك إمكانية لبقاء اللاعب معنا إذا استمر ريفر بليت في كوبا ليبيرتادوريس الموسم المقبل».