استاد لوسيل ينتظر ساعة الصفر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع بدء العد التنازلي لموعد انطلاق بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم موعد تدشين استاد «لوسيل»، والذي ينتظر أن يكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة ليكتمل افتتاح جميع الاستادات الثمانية المستضيفة للبطولة.

ويمثل استاد «لوسيل» جوهرة التاج بالنسبة لاستادات مونديال 2022 بصفته الاستاد الرئيسي للبطولة، والذي سيستضيف المباراة النهائية في 18 ديسمبر المقبل، كما أنه أكبر الاستادات المستضيفة للبطولة، حيث تزيد سعته الرسمية عن 80 ألف مشجع.

وكان المنظمون في قطر افتتحوا على مدار السنوات القليلة الماضية الاستادات السبعة الأخرى المستضيفة للبطولة، وهي استادات «خليفة الدولي» والثمامة والبيت والمدينة التعليمية وأحمد بن علي والجنوب و»974» .

ولم يعد متبقيا سوى الاستاد الرئيسي للبطولة والذي اكتمل العمل فيه بالفعل بانتظار «ساعة الصفر» والافتتاح الرسمي، والذي ينتظر أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة من خلال إحدى البطولات الكبيرة أو أحد الأحداث المهمة.

ويقع الاستاد بمدينة تحمل الاسم (لوسيل) نفسه على بعد 20 كلم من العاصمة الدوحة.

وقبل أسابيع قليلة، بدأ التشغيل التجريبي لــ»ترام لوسيل»، من خلال 6 محطات على الخط البرتقالي، استعدادا لاستضافة المونديال.

وتدعم شبكة ترام لوسيل خدمات مترو الدوحة بالقرب من اثنين من أهم مواقع مونديال 2022؛ وهما استاد لوسيل واستاد المدينة التعليمية.

وتضم قطارات ترام لوسيل 28 قطارا كل قطار ترام يحتوي على 64 مقعدا، وتتألف عرباته من فئتين للركاب (الاقتصادية والعائلية)، وتبلغ طاقته الاستيعابية الإجمالية 209 ركاب، فيما تبلغ سرعته القصوى 60 كلم في الساعة.

كما تتوفر على متن الترام شاشات للمعلومات ومنافذ كهربائية لشحن الأجهزة، ويوجد سائق لكل ترام.

وبعد انتهاء مونديال 2022 سيتم تحويل استاد لوسيل إلى وجهة مجتمعية تضم مدارس ومتاجر ومقاهي ومرافق رياضية وعيادات طبية.