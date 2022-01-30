تحقيق في اعتداء جرينوود على سيدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحقق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في ادعاءات تتعلق باعتداء لاعبه ماسون جرينوود على سيدة.

وأصدر مانشستر يونايتد بيانا أمس للرد على الادعاءات التي جرى نشرها مصحوبة بصور وتسجيل صوتي، والتي لم تعد متاحة على الحساب الخاص بالسيدة على شبكة «انستقرام» لتبادل الصور.

وذكر النادي في بيانه «نحن على دراية بالصور والادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، لن نصدر المزيد من التعليقات لحين وضوح الحقائق».

وأكدت الشرطة في مانشستر أنها تنتظر المزيد من المعلومات.

وأضاف بيان الشرطة «شرطة مانشستر الكبرى على دراية بالصور والفيديوهات المتداولة، التحقيقات جارية لمعرفة الملابسات الكاملة».