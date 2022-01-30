ليفربول يضم دياز بعقد طويل الأجل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي ليفربول أمس تعاقده مع المهاجم الكولومبي لويس دياز من صفوف بورتو البرتغالي.

ووقع دياز (25 عاما) عقدا طويل الأجل مع ليفربول، يعتقد أنه يستمر حتى 2027.

وتوصل ليفربول لاتفاق مع بورتو لضم دياز مقابل دفع 5ر37 مليون جنيه إسترليني (3ر50 مليون دولار).

وقد يدفع ليفربول 5ر12 مليون جنيه إسترليني إضافية إلى بورتو كحوافز محتملة، لكن الأمر برمته يتوقف على حصول اللاعب على تصريح عمل.

وذكر ليفربول في تغريدة عبر شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي «اللحظة التي انتظرتموها، لويز دياز أصبح في ليفربول».

وسافر ممثلو ليفربول إلى أمريكا الجنوبية حيث يوجد دياز حاليا مع منتخب كولومبيا، من أجل إتمام الصفقة قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية اليوم في إنجلترا.

دياز الذي يستعد للمشاركة مع منتخب كولومبيا أمام الأرجنتين غدا في تصفيات كأس العالم، من المتوقع أن يصل إنجلترا بعد عدة أيام.

وتنافس ليفربول مع عدة أندية على ضم دياز، وأبرز هذه الأندية هي توتنهام.

وتردد أن دياز كان على رأس أولوية المدرب الألماني لليفربول، يورجن كلوب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن النادي الإنجليزي عجل بالتعاقد مع اللاعب، نظرا للاهتمام الذي يحظى به من أندية أخرى.