قائد مدغشقر يرتدي قميص القادسية

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ويملك أمادا (31 عاما) خبرة عريضة عن كرة القدم العربية من خلال تمثيله لأندية شبيبة القبائل، واتحاد الحراش، ووفاق سطيف ومولودية الجزائرية، وكذلك ناديي الخور والمرخية.
وكان أمادا (25 مباراة دولية) لفت الأنظار إليه بصورة أكبر من خلال تألقه مع منتخب مدغشقر خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر، وفاز بلقبها المنتخب الجزائري، حيث أسهم في تأهل المنتخب إلى الدور ربع النهائي في أول مشاركة له بأمم إفريقيا، كما أنه عندما لاعبا بصفوف فريق مولودية الجزائري موسم 2019، تم اختياره أفضل لاعب أجنبي في الدوري الجزائري.
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