الابتسام يسقط طائرة الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس الأول منافسات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، بإقامة ثلاث مواجهات، حيث تجاوز فريق الابتسام نظيره الأهلي «المتصدر» بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في اللقاء الذي جمعهما على صالة نادي الاتفاق بالدمام جاءت نتائجها (25-19، 16-25، 25-23 ،25-22).

وفي المواجهة الثانية تغلب فريق الفيصلي على ضيفه النصر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (21-25، 25-22، 25-27، 25-15)، وبنفس النتيجة تمكن الهلال من الفوز على الهداية، (25-21، 27-25، 25-21).

ومع ختام مواجهات الجولة الـ 13، يبقى الأهلي بصدارة الترتيب برصيد 36 نقطة، يليه الفيصلي ثانيا (33 نقطة) والهلال في المركز الثالث (30 نقطة) والترجي رابعا برصيد 21 نقطة.