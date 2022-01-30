الابتسام يسقط طائرة الأهلي

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وفي المواجهة الثانية تغلب فريق الفيصلي على ضيفه النصر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (21-25، 25-22، 25-27، 25-15)، وبنفس النتيجة تمكن الهلال من الفوز على الهداية، (25-21، 27-25، 25-21).
ومع ختام مواجهات الجولة الـ 13، يبقى الأهلي بصدارة الترتيب برصيد 36 نقطة، يليه الفيصلي ثانيا (33 نقطة) والهلال في المركز الثالث (30 نقطة) والترجي رابعا برصيد 21 نقطة.
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