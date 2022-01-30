الطائي يواصل تعزيز صفوفه من النصر والأهلي

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وتعاقد الطائي أمس مع حارس المرمى نواف العقيدي قادما من النصر، ومع الظهير الأيمن عبدالله الحسون قادما من الأهلي.
وبصفقتي العقيدي والحسون، يكون الطائي قد استعان بأربعة لاعبين من النصر والأهلي بواقع لاعبين من كل فريق، حيث أعلن أمس الأول عن تعاقده مع لاعب الوسط مختار علي قادما من نادي النصر، وكذلك مع اللاعب الشاب ريان حامد قادما من الأهلي.
وكان الطائي قد تعاقد أيضا مع لاعب المحور جمال باجندوح قادما من الشباب والمهاجم الأرجنتيني توبياس فيغيروا والظهير الكاميروني الدولي كولينز فاي.
ويأمل مسيرو النادي أن تسهم هذه التعاقدات في أن يحتل الفريق مركزا متقدما في الدوري بعد استئنافه مجددا عقب انتهاء فترة التوقف الحالية التي تشهد مشاركة المنتخب الأول في التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.
وبانتهاء الجولةالـ18، جمع الطائي 19 نقطة احتل بها المركز الـ11 في الترتيب العام لفرق الدوري.
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