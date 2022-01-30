بدء كأس وزارة الرياضة للسلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم منافسات كأس وزارة الرياضة لكرة السلة، التي تلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وذلك بإقامة 8 مباريات.

ويواجه النصر «حامل اللقب» نظيره الصفا، ويلتقي الهلال «الوصيف» بالنهضة، ويواجه النور نظيره الاتحاد، ويستضيف ضباء فريق الفتح، ويحل الأهلي ضيفا على السلام، ويتواجه الأنصار والعدالة، وأبها والوحدة، والتعاون وأحد.

يذكر أن فريق النصر حقق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بفوزه على الهلال في المباراة النهائية للنسخة الماضية بنتيجة (91 / 78 ).