بدء كأس وزارة الرياضة للسلة

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ويواجه النصر «حامل اللقب» نظيره الصفا، ويلتقي الهلال «الوصيف» بالنهضة، ويواجه النور نظيره الاتحاد، ويستضيف ضباء فريق الفتح، ويحل الأهلي ضيفا على السلام، ويتواجه الأنصار والعدالة، وأبها والوحدة، والتعاون وأحد.
يذكر أن فريق النصر حقق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بفوزه على الهلال في المباراة النهائية للنسخة الماضية بنتيجة (91 / 78 ).
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