إياغو سانتوس بعرين الليوث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقدت إدارة نادي الشباب مع المدافع البرازيلي إياغو دوس سانتوس، قادما من التعاون، وذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

وأعلن النادي توقيعه مع اللاعب عقدا مدته سنتان ونصف السنة.

ورأي الجهاز الفني لفريق الشباب بقيادة البرازيلي شاموسكا إمكانية الاستفادة من إياغو أكثر من استقطاب لاعب جديد، وخاصة أن إياغو ملم بخفايا الدوري السعودي من خلال تمثيله التعاون، الذي انضم إليه عام 2020، بعقد امتد موسمين، قادما من نادي موريرنسي البرتغالي.

وقبل التعاون، خاض إياغو (29 عاما) تجربتين بناديين مختلفين في البرتغال توسطتهما تجربة في الدوري الإماراتي، حيث لعب لأكاديميكا كويمبرا البرتغالي ودبا الحصن الإماراتي وموريرينسي البرتغالي.

يذكر أن إدارة الشباب أكملت أيضا تعاقدها مع اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو قادما من الهلال، فيما أعلنت أيضا توقيع مخالصة مالية مع الظهير الأيسر عبدالله الزوري الذي وقع بكشوفات أبها في تجربة رابعة له بدوري المحترفين بعد الهلال والوحدة والشباب.