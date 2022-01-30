اختتام بطولة «فيفا 22 » للجامعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس بطولة نهائي دوري الجامعات السعودية للرياضات الالكترونية (فيفا 22)، التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، واستضافتها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، بمشاركة 15 جامعة سعودية. وأسفرت البطولة التي استمرت 3 أيام، عن فوز جامعة الملك سعود بالمركز الأول، وجامعة جدة بالمركز الثاني، فيما حققت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركز الثالث.



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