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التعاون يقوي دفاعه بالكونغولي لوينداما

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- بواسطة أيمن الوشواش - تعاقدت إدارة نادي التعاون مع مدافع نادي غلطة سراي التركي، الكونغولي كريستيان لوينداما بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع أحقية الشراء، وذلك بعد أن وافقت إدارة التعاون على بيع المدة المتبقية من عقد المدافع البرازيلي إياغو سانتوس لصالح نادي الشباب.

وقبل إعلان النادي القصيمي عن الصفقة، كتب موقع «Spor Arena» التركي على تويتر أمس تمت إعارته إلى نادي التعاون السعودي على الرغم من تلقيه عرضين من بورتو البرتغالي وانتويرب البلجيكي وبورتو البرتغالي.

وقال الموقع «إن التعاون لن يدفع مقابلا لجلطة سراي ماقبل هذه الصفقة، فيما سيتكفل بكامل مستحقات اللاعب خلال النصف الثاني من الموسم الحالي.

يذكر أن التعاون تعاقد أيضا مع المدافع المحلي معتز هوساوي قادما من الأهلي، ولاعب المحور الإسباني ألفارو ميدران.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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