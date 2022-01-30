التعاون يقوي دفاعه بالكونغولي لوينداما

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وقبل إعلان النادي القصيمي عن الصفقة، كتب موقع «Spor Arena» التركي على تويتر أمس تمت إعارته إلى نادي التعاون السعودي على الرغم من تلقيه عرضين من بورتو البرتغالي وانتويرب البلجيكي وبورتو البرتغالي.
وقال الموقع «إن التعاون لن يدفع مقابلا لجلطة سراي ماقبل هذه الصفقة، فيما سيتكفل بكامل مستحقات اللاعب خلال النصف الثاني من الموسم الحالي.
يذكر أن التعاون تعاقد أيضا مع المدافع المحلي معتز هوساوي قادما من الأهلي، ولاعب المحور الإسباني ألفارو ميدران.
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