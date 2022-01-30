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عن واقعية كيروش وخبرة مصر.. كيف علّقت الصحف المغربية على هزيمة «الأسود» من «الفراعنة» في أمم إفريقيا؟

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الشارقة - اميمة ياسر -    

علّقت الصحف المغربية على خسارة أسود الأطلسي أمام المنتخب المصري ووداعه بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون.

وكان المنتخب المصري قد تأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا بعد فوزه على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف، في مباراة امتدت للأشواط الإضافية بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

سجل هدفيّ منتخب مصر كل من محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، فيما سجل سفيان بوفال هدف منتخب المغرب من ركلة جزاء.

وعلّقت صحيفة "المنتخب" على خسارة أسود الأطلسي بالقول: "واقعية كيروش هزمت خليلوزديتش والمغرب يلدغ من جحر الفراعنة".

وقال موقع "البطولة" الرياضي: "المنتخب المغربي يودع كان الكاميرون من ربع النهائي بعد السقوط أمام مصر".

أما راديو "مارس" فقد علّق على خسارة المغرب قائلاً: "خروج المنتخب من دور ربع النهائي وتستمر عقدة مصر".

كما علّق موقع "360 سبورت": "خبرة الفراعنة تطيح بالأسود وتنهى رحلتهم فى الكان".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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