بعد تألقه مع المنتخب.. الأهلي يستعيد خدمات محمد عبد المنعم

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح مسئولو النادي الأهلي في إنهاء إجراءات استعادة محمد عبدالمنعم المعار إلى نادي فيوتشر، لينضم للقلعة الحمراء في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

ونقل موقع "يلا كورة" عن مصدر مقرب من اللاعب قوله إن عبدالمنعم عاد بشكل رسمي للاهلي وسيتم قيده في قائمة الفريق محلياً وأفريقيا غداً.

وأضاف المصدر أن فيوتشر كان قد حصل علي خدمات عبدالرحمن "مانو" علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم وتمت الموافقة علي قطع إعارة عبدالمنعم ليعود للقلعة الحمراء.

من جانبه، أعلن الإعلامي أحمد شوبير، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر، أن نادي فيوتشر وافق رسمياً علي عودة اللاعب محمد عبدالمنعم للنادي الأهلي.

ومن المقرر أن تغادر بعثة النادي الأهلي غداً، الإثنين، إلي العاصمة الإماراتية أبو ظبي علي متن طائرة خاصة للمشاركة في كأس العالم للاندية التي ستقام في الفترة من 3-12 فبراير المقبل.

ويتواجد عبدالمنعم حاليًا مع منتخب مصر في الكاميرون، بعدما نجح الفراعنة في الوصول إلى الدور قبل النهائي بتفوق على المغرب في دور الثمانية بهدفين لواحد.