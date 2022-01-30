الامارات | محمد صلاح أمام المغرب أرقام وإحصائيات تفرح المصريين

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح أمام المغرب أرقام وإحصائيات تفرح المصريين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب المصري فوزاً هاماً على المنتخب المغربي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت المنتخبين في الدور ربع النهائي من البطولة ليصعد إلى الدور نصف النهائي لمواجهة الكاميرون في الدور نصف النهائي ويصبح المنتخب العربي الوحيد في هذا الدور، ويعود الفضل في فوز المنتخب المصري إلى قائد الفريق وهدافه محمد صلاح، الذي حقق أرقام رائعة وقدم أفضل مبارياته خلال البطولة.

وطبقاً لموقع "سكاوكا" الخاص بالإحصائيات فإن محمد صلاح قدم أفضل مبارياته بالأرقام حيث لمس صلاح الكرة 61 مرة ونجح في 5 مراوغات، وخلق 4 فرص، وكسب 4 أخطاء، وسدد محمد صلاح 3 تسديدات كما مرر 3 كرات عرضية وسجل هدف وصنع الثاني ببراعة أي أنه شارك في الهدفين.

ليكون بذلك صلاح هو نجم المباراة وأفضل لاعب بها بعدما قدم أفضل مبارياته في كأس الأمم الإفريقية.

وأحرز المنتخب المغربي هدف التقدم في أول 4 دقائق من المباراة ثم عاد المنتخب المصري في الشوط الثاني بهدفين من إمضاء محمد صلاح ومحمود تريزيغيه بعد أن امتدت المباراة إلى شوطين إضافيين

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news