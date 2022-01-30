شكرا لقرائتكم خبر الهلال والشباب.. قصة انتقالات لا تنتهي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسيطر فريقا العاصمة الهلال والشباب على قائمة أكثر الأندية تبادلا للاعبين على الساحة المحلية منذ تطبيق نظام الاحتراف الذي زاد حراك الانتقالات بين الناديين وكأنه يترجم حالهما مع مؤسس الناديين الراحل عبدالرحمن بن سعيد الذي أسس نادي الشباب ومن ثم نادي الهلال.

وأغلقت فترة الانتقالات الشتوية منتصف البارحة بنجاح صفقتين تبادليتين بين الناديين، حيث أعلن الهلال عن ضم المهاجم النيجيري أودين إيغالو قادما من الشباب، فيما وقع الشباب مع الأرجنتيني لوسيانو فييتو قادما من الهلال.

وعلى مدار تاريخ الانتقالات بين الناديين، تباينت الظروف بين عوامل فنية وأخرى إدارية، كما أن بعض الصفقات نجحت كثيرا واستمرت، مقابل رحيل آخرين بعد فترة وجيزة من تمثيلهم للفريق. ووصفت بعض الصفقات بين الجانبين بالذهبية والمؤثرة كما حدث مع عبداللطيف الغنام الذي بدأ حياته الكروية مع الفئات السنية بالهلال ثم انتقل إلى الشباب قبل أن يعود إليه بصفقة بلغت 11 مليون ريال، كما بقيت صفقة المهاجم، الهداف التاريخي ناصر الشمراني إحدى الصفقات الهامة في مسيرة الاحتراف السعودي بعد أن بلغت فيه حصة نادي الشباب 18 مليون ريال ومثلها للاعب مقسمة على 3 مواسم، إلى جانب انتقالات أخرى حالية مؤثرة كعبدالله عطيف وعبدالله الحمدان وأحمد شراحيلي.

ولم تقتصر دائرة الانتقالات بين الناديين على اللاعبين المحليين، بل شملت عددا من الأجانب أمثال البرازيليين مارسيلو تفاريس، ومارسيلو كماتشو، والليبي طارق التائب، والكوري الجنوبي كواك تاي هي، الذين سبقوا النيجيري أودين إيغالو، والأرجنتيني لوسيانو فييتو.

انتقلوا من الهلال للشباب:







أحمد شراحيلي (مدافع)



مروان الحيدري (حارس مرمى)



عبدالله السديري (حارس مرمى)



مارسيلو تفاريس (مدافع)



محمد البقعاوي (مدافع)



ماجد المرشدي (مدافع)



سلطان الدعيع (مدافع)



فهد غازي (مدافع)



سعود كريري (وسط)



مارسيلو كماتشو (وسط)



عمر الغامدي (وسط)



خالد عزيز (وسط)



طارق التائب (وسط)



خالد كعبي (وسط)



انتقلوا من الشباب للهلال: