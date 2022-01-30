مصر تطيح بالمغرب وتضرب موعدا مع الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تأهل المنتخب الوطني للدور نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا، بعدما أطاح بنظيره المغربي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمتعهما في ربع النهائي.

وبذلك سيواجه المنتخب المصري نظيره الكاميروني في نصف النهائي، يوم الخميس المقبل.

وأحرز سفويان بوفال الهدف الأول لصالح المغرب في شباك الفراعنة من ركلة الجزاء، احتسبها الحكم على أيمن أشرف في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

وسجل النجم محمد صلاح هدف التعادل للفراعنة، في الدقيقة 53 من متابعة لكرة تصدى لها الحارس ياسين بونو ليضعها ببراعة في المرمى.

وأحرز محمود تريزيجيه الهدف الثاني للفراعنة، مستغلا عرضية متقنة من صلاح في الدقيقة 100، من زمن الشوط الإضافي الأول.

وسيطر المنتخب المصري على معظم فترات المباراة، بعد تراجع نظيره المغربي بعد تسجيله هدفا من ركلة جزاء.

وقدم الحارس المغربي أداء قويا، ونجح في التصدى لتسديدتين قويتين لأيمن أشرف وأبو الفتوح من خارج المنطقة في الدقيقتين 20 و26.

وفي الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 82 انقذ أبو جبل فرصة هدف مؤكد بعدما تصدى لرأسية المغربي نايف لتصطدم الكرة في العارضة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة، بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحتكم المنتخبين للأشواط الإضافية، حيث نجح الفراعنة في تحقيق فوز غالي بأقدام تريزيجيه.

وبدأ المنتخب المصري المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: أيمن أشرف، محمد النني، عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

شاهد هدف سوفيان: https://btolat.myvidnow.net/embed/iitkLR7N3iDFR

شاهد هدف صلاح: https://btolat.myvidnow.net/embed/n72tTgl0NF6Z5

شاهد هدف تريزيجيه: https://btolat.myvidnow.net/embed/FV8OHUwKgLxki