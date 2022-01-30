صلاح يعيد الفراعنة للمباراة بهدف التعادل (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

سجل النجم محمد صلاح هدف التعادل للفراعنة، في الدقيقة 53 من متابعة لكرة تصدى لها الحارس ياسين بونو ليضعها ببراعة في المرمى.

وكان سفويان بوفال قد سجل الهدف الأول لصالح المغرب في شباك الفراعنة من ركلة الجزاء، في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المغرب بعد الاحتكام لتقنية الفيديو، عقب عرقلة أيمن أشرف للمغربي أشرف حكيمي.

وسيطر المنتخب المصري على معظم فترات الشوط الأول، بعد تراجع نظيره المغربي بعد تسجيله هدفا من ركلة جزاء.

وقدم الحارس المغربي أداء قويا، ونجح في التصدى لتسديدتين قويتين لأيمن أشرف وأبو الفتوح من خارج المنطقة في الدقيقتين 20 و26.

وبدأ المنتخب المصري المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: أيمن أشرف، محمد النني، عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

شاهد هدف صلاح: https://btolat.myvidnow.net/embed/n72tTgl0NF6Z5