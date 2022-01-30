بعد رفضه الخروج.. الإصابة تتغلب على أبو جبل ونزول صبحي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

تعرض محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده ضد المغرب في إطار مرحلة ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تقام بالكاميرون 2021.

أبو جبل سقط في الدقيقة 90 من زمن أحداث المباراة إلا أنه تعرض للإصابة قبل ذلك مما أدى إلى تدخل الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا.

واستدعى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر خدمات الحارس محمد صبحي من أجل الدفع به إلا أن أبو جبل رفض الخروج.

أبو جبل في الدقيقة 95 من زمن أحداث الوقت الإضافي الأول تعرض لنفس الإصابة إلا أن هذه المرة لم يستطع استكمال المباراة ليخرج ويشارك بدلاً منه محمد صبحي.

ويشارك أبو جبل أساسيًا في مباراة المغرب عقب تعرض الحارس الأول محمد الشناوي للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة كوت ديفوار الماضية.

وكان المنتخب المغربي أحرز هدف التقدم عن طريق سفيان بوفال من ضربة جزاء، قبل أن يحرز قائد منتخب مصر محمد صلاح هدف التعادل في الدقيقة 53.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الليلة سيواجه المنتخب الكاميروني "المستضيف" والذي تغلب مساء أمس السبت على منافسه منتخب جامبيا بهدفين دون رد.

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