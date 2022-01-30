صلاح يسجل التعادل لمنتخب مصر أمام المغرب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

أحرز محمد صلاح قائد منتخب مصر، هدف التعادل لصالح منتخب "الفراعنة" في شباك منتخب المغرب، في لقأء يأتي ضمن دور ربع النهائي من مسابقة كأس أمم أفريقيا.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 53 من زمن أحداث المباراة بعد عرضية من مرمروش يحولها محمد عبد المنعم برأسية يبعدها ياسين بونو بطريقة خاطئة لترتد الكرة أمام محمد صلاح والذي سجل التعادل.

هدف صلاح الثاني له في البطولة خلال النسخة الحالية بعدما سجل هدفه الأول في شباك منتخب غينيا بيساو بمرحلة المجموعات ضمن منافسات الجولة الثانية.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة منتخب الكاميرون والذي فاز على منتخب جامبيا أمس السبت بهدفين دون رد.

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