خروج حجازي مصابًا.. ودخول تريزيجيه بديلا أمام المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قرر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، إجراء تبديلا اضطراريا مع بداية الشوط الثاني لمواجهة المغرب، بدخول محمود حسن تريزيجيه بدلا من المدافع أحمد حجازي.

ودخل تريزيجيه في تشكيل منتخب مصر مع بداية الشوط الثاني بدلا من حجازي الذي خرج مصاب.

وكان أحمد حجازي قد تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يكمل الشوط ليخرج بعد ذلك مع بداية الشوط الثاني.

وأنهي المنتخب المغربي الشوط الأول لصالحة بهدف دون رد جاء من ركلة جزاء سجلها سفيان بوفال، في لقاء ضمن الدور ربع النهائي لكأس أمم أفريقيا.