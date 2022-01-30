المغرب تسجل.. ضربة مبكرة لمنتخب مصر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

أحرز سفيان بوفال لاعب منتخب المغرب، هدفًا مبكرًا في شباك المنتخب المصري من ضربة جزاء، في لقاء يأتي ضمن دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

البداية كانت في الدقيقة الخامسة عن طريق عرقلة أشرف حكيمي على يد أيمن أشرف من جهة اليمين.

حكم المباراة عاد إلى تقنية الفيديو "VAR" ليقرر احتساب ضربة جزاء لصالح "أسود الأطلس".

بوفال نفذ ضربة جزاء المغرب ليحرز هدف بلاده الأول في الدقيقة السابعة من بداية المباراة.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة مصر والمغرب سيواجه المنتخب الكاميروني في دور نصف النهائي.

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