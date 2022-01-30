راموس مهدد بالغياب عن مواجهة ريال مدريد بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أصبح سيرخيو راموس المدافع المخضرم لباريس سان جيرمان الفرنسي مهددا بالغياب عن المواجهة أمام فريقه السابق ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة في ربلة الساق (السمانة).

وعانى راموس /35 عاما/ من توالي الإصابات منذ انضمامه إلى سان جيرمان الصيف الماضي عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد الذي مكث بين صفوفه 16 عاما.

وشارك راموس في أخر مباراتين لسان جيرمان لكنه تعرض لإصابة عضلية خلال التدريبات الخميس الماضي وقد يغيب لفترة جديدة.

وأوضح سان جيرمان عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد أنه من المقرر أن يخضع راموس لفحوص طبية جديدة في منتصف الأسبوع.

ويلتقي سان جيرمان مع ضيفه ريال مدريد في 15 شباط/فبراير المقبل في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا على أن تجمع بينهما مباراة الإياب في مدريد بعدها بثلاثة أسابيع.