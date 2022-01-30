مباشر.. مصر 2-1 المغرب.. الشوط الإضافي الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- إبراهيم علي:

تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب تغلبه على منتخب المغرب، بالفوز بنتيجة (2-1) بعد أن امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وأحرز سفيان بوفال هدف تقدم المغرب في الدقيقة 7 من عمر اللقاء.

وتدارك محمد صلاح النتيجة للفراعنة بهدف التعادل في الدقيقة 53، وأحرز محمود حسن "تريزيجيه" هدف الفوز في الدقيقة 100 من عمر الشوط الإضافي الأول.

وسيلتقي منتخب مصر مع منتخب الكاميرون مستضيف البطولة في نصف نهائي أمم أفريقيا.

وشهدت المباراة العديد من الإصابات العضلية لمنتخب مصر، حيث غادر كل من محمد أبو جبل حارس منتخب مصر وأحمد حجازي مدافع الفراعنة.

تفاصيل المباراة

حصل المنتخب المغربي على ركلة جزاء مع بداية المباراة، بعدما عرقل أيمن أشرف لاعب منتخب مصر، أشرف حكيمي لاعب المغرب داخل منطقة الجزاء، عقب عودة حكم المباراة لتقنية الفيديو التي أكدت وجود خطأ على أيمن أشرف.

ونفذ سفيان بوفال لاعب المغرب ركلة الجزاء، ليترجمها إلى داخل شباك محمد أبو جبل حارس المنتخب المصري، في الدقيقة 7 من عمر المباراة.

وأنقذ ياسين بونو حارس منتخب المغرب مرماه من هدف في الدقيقة 15 من زمن اللقاء، بعد تسديدة صاروخية من أيمن أشرف من خارج منطقة الجزاء.

وواصل بونو تألقه بعدما سدد أحمد فتوح تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المغرب يتصدى لها في الدقيقة 24.

وحصل المنتخب المغرب على ركلة حرة من مكان خطير، نفذه أشرف حكيمي، ولكن الكرة تمر بجوار مرمى أبو جبل.

وتعرض أحمد حجازي قلب دفاع منتخب مصر للإصابة في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، ولكنه عاد ليستكمل المباراة.

وشهدت بداية الشوط الثاني، دخول محمود حسن "تريزيجيه" بدلاً من حجازي الذي لم يستطع استكمال المباراة، ليعود بذلك أيمن أشرف إلى الدفاع وينضم تريزيجيه لوسط الملعب.

وكاد "تريزيجيه" أن يحرز هدف التعادل لمنتخب مصر، بعد أن حول تمريرة من صلاح، بتسديدة قوية تجاه مرمى المغرب، ولكن الكرة تخرج إلى خارج الملعب.

واستطاع محمد صلاح أن يحرز هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 53 من زمن اللقاء، بعد أن حول محمد عبد المنعم الكرة العرضية من ركنية برأسية قوية تصدى لها ياسين بونو حارس المغرب، لتعود الكرة إلى صلاح الذي حول الكرة إلى داخل شباك منتخب المغرب.

وشهدت المباراة اشتباكات بين لاعبي منتخبي مصر والمغرب بعد مشادة بين مصطفى محمد وأشرف حكيمي.

وواصل أبو جبل تألقه في المباراة بعدما تصدى لكرة رأسية من لاعب المنتخب المغربي، وارتطمت الكرة بعد ذلك بالعارضة العلوية، وتعود لدفاع منتخب مصر الذي شتت الكرة بعيداً عن منطقة الجزاء.

وعرفت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة محاولات من جانب المنتخبين لإحراز هدف الفوز، إلا أن جميع المحاولات فشلت، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وأجرى كارلوس كيروش تغييراً مع بداية الشوط الإضافي الأول، بخروج أيمن أشرف ودخول محمود علاء بدلاً منه.

وأطلق منير الحدادي لاعب منتخب المغرب تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 94، ولكنها تمر أعلى مرمى أبو جبل حارس مصر.

وأجرى كيروش مدرب منتخب مصر تغييراً اضطرارياً بعدما لم يستطع أبو جبل إكمال المباراة بسبب الإصابة بعد أن تحامل على نفسه، ودخل محمد صبحي بدلاً منه في الدقيقة 96 من عمر اللقاء.

وتمكن محمود حسن "تريزيجيه" من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 100 من زمن المباراة، بعد أن انطلق محمد صلاح من الجبهة اليمنى، وأرسل تمريرة عرضية وصلت لتريزيجيه الذي حول الكرة إلى داخل شباك ياسين بونو حارس المغرب.

وأجرى البرتغالي كيروش تبديلاً في الدقيقة 111 من زمن المباراة، بدخول رمضان صبحي بدلاً من مصطفى محمد.

وأهدر أحمد سيد "زيزو" فرصة هدف في الدقيقة 113، بعد أن سدد تسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكنها تمر أعلى مرمى بونو حارس المغرب.

وأهدر محمد صلاح فرصة هدف مؤكد بعد أن استغل لاعبو الفراعنة تقدم ياسين بونو حارس المغرب لمساعدة زملائه في إحراز هدف التعادل، بعد هجمة مرتدة سريعة ولكنها تطول على صلاح الذي سدد الكرة في الشباك الخارجية.

وأجرى كيروش تبديلاً في الوقت بدل من الضائع بإخراج محمد صلاح والدفع بمروان حمدي بدلاً منه، وبعدها أطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء، ليتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا لملاقاة الكاميرون.