الامارات | أحمد بن سعيد يتوج فيكتور هوفلاند بطلاً لـ «دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن سعيد يتوج فيكتور هوفلاند بطلاً لـ «دبي ديزرت كلاسيك» للغولف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، فيكتور هوفلاند بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك بنسختها الثالثة والثلاثين برعاية Slync.io في نادي الإمارات للغولف، وذلك في ختام أربعة أيام من المنافسات الحماسية التي شهدت مشاركة 132 لاعباً من نخبة نجوم الغولف في العالم.

ونجح النجم النرويجي بحسم النتيجة لصالحه في مواجهة الإنجليزي ريتشارد بلاند بعد لعبة إضافية تحبس الأنفاس بحضور آلاف المتابعين على أرض ملعب المجلس، ليحقق أول ألقابه في بطولات سلسلة رولكس وثاني فوز له في جولة دي بي ورلد في مشاركته الثانية والعشرين.

وتوجّه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عقب انتهاء المنافسات لتسليم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً كأس الدلة العربية، بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف.

وأشاد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي بالدور الفاعل الذي قدمته البطولة على مدار ثلاث وثلاثين عاماً، ومثمناً نجاحاتها بجميع أنشطتها التنظيمية والفنية وحتى الجماهيرية، والتي أكدتها وصولها للنسخة 33، بالإضافة لسعي بل حرص أبرز نجوم اللعبة حول العالم للتواجد في هذا المحفل السنوي، مما يعكس ارتفاع المستوى الفني، عكسه الترقب الكبير خلال أيام البطولة لمعرفة بطل النسخة الجديدة، حيث انها تكون شاهدة في أكثر من نسخة على ولادة نجم جديد على الساحة العالمية. ووجه في ختام حديثة الشكر للجنة المنظمة العليا للبطولة، ولكافة اللجان العاملة وهنأ الفائزين.

وكان هوفلاند قد بدأ الجولة النهائية يوم الأحد متأخراً بست ضربات عن المتصدّر، ليسجل في ختام الجولة ضربة بيردي على مسافة 3 أقدام ويحصد الجائزة الكبرى بقيمة 1.36 مليون دولار أمريكي، فيما أخفق منافسه البالغ من العمر 49 عاماً في التسجيل على مسافة 4 أقدام ليحلّ في المركز الثاني ويفوز بجائزة قيمتها 880 ألف دولار أمريكي، وحلّ في المركز الثالث روري ماكلروي، المصنف ثامن عالمياً، مع جائزة بقيمة 504000 دولار أمريكي بعد الخطأ الذي ارتكبه في الحفرة 18.

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