المغرب تتقدم على مصر بركلة جزاء.. وتألق ياسين بونو يحرم الفراعنة من التعادل في الشوط الأول (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تقدم المنتخب المغربي بهدف دون رد، على نظيره المصري، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وسجل سفويان بوفال الهدف الأول لصالح المغرب في شباك الفراعنة من ركلة الجزاء، في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المغرب بعد الاحتكام لتقنية الفيديو، عقب عرقلة أيمن أشرف للمغربي أشرف حكيمي.

وسيطر المنتخب المصري على معظم فترات الشوط الأول، بعد تراجع نظيره المغربي بعد تسجيله هدفا من ركلة جزاء.

وقدم الحارس المغربي أداء قويا، ونجح في التصدى لتسديدتين قويتين لأيمن أشرف وأبو الفتوح من خارج المنطقة في الدقيقتين 20 و26.

وبدأ المنتخب المصري المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: أيمن أشرف، محمد النني، عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

شاهد الهدف: https://btolat.myvidnow.net/embed/iitkLR7N3iDFR