بوفال يتقدم للمغرب أمام الفراعنة من ركلة جزاء (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

سجل سفيان بوفال الهدف الأول لصالح المغرب في شباك الفراعنة من ركلة الجزاء، في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المغرب بعد الاحتكام لتقنية الفيديو، عقب عرقلة أيمن أشرف للمغربي أشرف حكيمي.

وبدأ المنتخب المصري المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: أيمن أشرف، محمد النني، عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

شاهد الهدف: https://btolat.myvidnow.net/embed/iitkLR7N3iDFR