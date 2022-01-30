بث مباشر بدون تقطيع.. مصر × المغرب

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه المنتخب الوطني، نظيره المغربي، في مواجهة نارية، في الخامسة مساء اليوم الأحد، على ملعب "أحمدو أهيدجو" بمدينة ياوندي الكاميرونية، في الدور ربع النهائي، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة لمواجهة المغرب.

واختار كيروش أيمن أشرف لتعويض حمدي فتحي المصاب، وتواجد أبو جبل أساسيا في مكان الشناوي الذي تعرض للإصابة أمام كوت ديفوار.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حارس المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - عمر كمال

وسط الملعب: أيمن أشرف - عمرو السولية - محمد النني

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

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