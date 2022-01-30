هدف عالمي لوليد سليمان.. الأهلي يتعادل مع البنك في آخر مبارياته بكأس الرابطة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تعادل النادي الأهلي مع البنك الأهلي بهدف لمثله، خلال المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وتقدم وليد سليمان للأهلي في الدقيقة 50 مسجلا هدفا عالميا، بعدما انطلق في ظهر الدفاع واستلم كرة طولية ولعبها من فوق الحارس.

وتعادل محمد هلال للبنك الأهلي في الدقيقة 84 من ضربة جزاء.

وبدأ الأهلي المباراة كلاً من: "حمزة علاء ورامى ربيعة ومحمود وحيد وكريم فؤاد وعبد الرحمن أشرف مانو ومحمد خليفة نصير ومحمد فخرى وزياد طارق ومحمد شرقية ووليد سيمان وأحمد سيد غريب".

وتعتبر المباراة تحصيل حاصل، إذ فقد الأهلي فرصة الصعود للدور التالي في البطولة المستحدثة، بعدما جاء في المركز الأخير.

شاهد الأهداف: https://btolat.myvidnow.net/embed/ot7SJc079sgnt