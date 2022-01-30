خليلوزيتش يدفع بالثلاثي الهجومي المرعب أمام الفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، التشكيل الرسم لفريقه استعدادا لمواجهة الفراعنة، في الخامسة مساء السوم، فى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

ودفع خليلوزيتش بالثلاثي الهجومي الخطير سفيان بوفال، يوسف النصيري، منير الحدادي، في التشكيل الأساسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حارس المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، آدم ماسينا، نايف أكرد، رومان سايس

خط الوسط: سفيان أمرابط، سليم أملاح، أيمن برقوق

خط الهجوم: سفيان بوفال، يوسف النصيري، منير الحدادي