أيمن أشرف في الوسط.. كيروش يعلن تشكيل الفراعنة الرسمي أمام المغرب

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة لمواجهة المغرب، في الخامسة مساء اليوم، في الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2021.

واختار كيروش أيمن أشرف لتعويض حمدي فتحي المصاب، وتواجد أبو جبل أساسيا في مكان الشناوي الذي تعرض للإصابة أمام كوت ديفوار.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حارس المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - عمر كمال

وسط الملعب: أيمن أشرف - عمرو السولية - محمد النني

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

البدلاء: محمد صبحي - محمود جاد - مروان داوود - محمود حسن "تريزيجيه" - إمام عاشور - محمد شريف - رمضان صبحي - مهند لاشين - عبد الله السعيد - محمود علاء - أحمد سيد "زيزو" - مروان حمدي

المستبعدون: محمد الشناوي - حمدي فتحي - أكرم توفيق - إبراهيم عادل - محمود حمدي "الونش"