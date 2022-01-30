الأهلي يوافق على إعارة مانو إلي فيوتشر وفخري للمريخ السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

كشف مصدر بالأهلي أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وافق علي إعارة عبدالرحمن مانو إلي فيوتشر حتي نهاية الموسم.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن كل الإجراءات الخاصة بإعارة مانو إلي فيوتشر قد انتهت فعلياً لمدة 6 أشهر .

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن الجهاز الفني وافق أيضاً علي إعارة محمد فخري صانع الألعاب الشاب إلى المريخ السوداني لمدة 6 أشهر .

وأوضح أن هناك بعض الرتوش البسيطة في صفقة إنتقال فخري الي المريخ السوداني يتم حسمها حالياً وسوف يتم الإعلان عن الصفقة خلال ساعات.