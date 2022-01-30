مفاجآت بالجملة في تشكيل منتخب المغرب الرسمي لمواجهة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته ضد منتخب مصر، المقرر إقامتها في تمام الخامسة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2021".

وأجرى المدرب البونسي 4 تغييرات عن التشكيل المتوقع الذي خرج منه الرباعي :عمران لوزا، عز الدين أوناهي، سامي ماي زكريا أبو خلال .

وجاء التشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، رومان سايس، نايف أكرد، آدم ماسينا.

خط الوسط: سليم أملاح، أيمن برقوق، سفيان أمرابط،، سفيان بوفال.

خط الهجوم: يوسف النصيري، منير الحدادي.

وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى ربع النهائي بعد تخطي المجموعات متصدرا للمجموعة الثالثة، ثم التفوق على مالاوي بهدفين لهدف في منافسات دور الـ16.

أما منتخب مصر فتأهل وصيفا للمجموعة الرابعة خلف نيجيريا، ثم تفوق على كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 في دور الـ16 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.