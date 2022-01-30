تشكيل منتخب مصر.. مفاجأة في وسط الملعب أمام المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المغرب في ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة حاليا في الكاميرون.

ويلعب منتخب مصر أمام نظيره المغربي على ملعب أحمدو أهيدجو في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وشهد تشكيل المنتخب الدفع بمحمد أبو جبل في حراسة المرمى بشكل أساسي بعد الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي في العضلة الخلفية خلال المباراة الماضية أمام كوت ديفوار في دور الـ16.

ودفع كيروش بأيمن أشرف مدافع الفريق في وسط الملعب بجوار عمرو السولية ومحمد النني بسبب عدم جاهزية حمدي فتحي الذي تعرض لإجهاد في العضلة الضامة خلال مباراة كوت ديفوار.

واستمر مصطفى محمد كرأس حربة في الخط الأمامي بجوار عمر مرموش في الجناح الأيسر ومحمد صلاح قائد الفريق في الجناح الأيمن.

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة المغرب كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، أحمد فتوح.

الوسط: أيمن أشرف، عمرو السولية، محمد النني.

وفي الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.

وكان منتخب مصر تأهل إلى ربع النهائي بتجاوز كوت ديفوار بركلات الترجيح (5-4)، فيما فاز منتخب المغرب على مالاوي (2-1).

يذكر أن الفائز من مواجهة مصر والمغرب سيلتقي في نصف النهائي أمام الكاميرون مستضيفة البطولة يوم الخميس المقبل.