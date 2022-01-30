كأس الرابطة.. بيراميدز يفوز على المقاصة.. والمصري يسقط أمام إيسترن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

فاز بيراميدز على نظيره مصر للمقاصة 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الأول لكأس الرابطة المصرية.

واستطاع بيراميدز تحقيق فوزه الأول في بطولة كأس الرابطة المصرية، بعد أن تلقى الهزيمة في 3 مباريات، وتعادل في لقاء.

سجل دودو الجباس لاعب بيراميدز، الهدف الأول في الدقيقة 47 من بداية الشوط الثاني للمباراة، وجاء الهدف الثاني عن طريق عماد ميهوب في الدقيقة 89.

وعلى ستاد برج العرب فاز إيسترن كومباني على المصري البورسعيدي 2-1، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

افتتح التهديف محمد عبد اللطيف جريندو للمصري في الدقيقة 38، وعادل النتيجة أحمد أوفا لإيسترن كومباني في الدقيقة 44، وفي الشوط الثاني سجل فراس عيفية هدف الفوز في الدقيقة 57.

وكان فيوتشر حسم تأهل على صدارة المجموعة الأولى بعد أن وصل إلى 12 نقطة من أربع مباريات دون النظر إلى نتيجة الجولة الأخيرة، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الثاني برصيد 8، وفي المركز الثالث مصر للمقاصة 7 نقاط، المصري يتساوى مع إيسترن كومباني وبيراميدز برصيد 4 نقاط لكل منهما.