مصدر لمصراوي: إيجابية ثلاثي الأهلي بفيروس كورونا.. ومسحة جديدة مساء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن وعبدالحكيم طه

أكد مصدر بالنادي الأهلي، إيجابية عينة ثلاثة لاعبين بين صفوف الفريق الأحمر بفيروس كورونا بجانب عمرو محب مترجم بيتسو موسيماني المدير الفني وأحد الناشئين الآخرين.

وأوضح المصدر أن اللاعبين الثلاثة المصابين هم: مصطفى شوبير، محمد مغربي ومحمد ياسر.

كما لفت المصدر إلى أن جميع المصابين سيخضعون لمسحة جديدة مساء اليوم الأحد نظرا لعدم وجود أعراض، على أمل أن تأتي النتيجة سلبية قبل سفر بعثة الفريق إلى الإمارات غدًا الاثنين.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي إلى الأمارات العربية المتحدة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها يوم 3 فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن الأهلي سيخوض أولى مبارياته في بطولة مونديال الأندية أمام مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير.