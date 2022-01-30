طه إسماعيل: موسيماني يقوم بأشياء غريبة وساذجة.. وأحمد حسن: لا أملك تفسيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه طه إسماعيل، رئيس اللجنة الفنية السابق بالأهلي، انتقادات قوية للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بسبب التشكيل الذي بدأ به مواجهة البنك الأهلي في بطولة كأس الرابطة المحترفين المصرية.

ويخوض الأهلي آخر مبارياته في بطولة كأس الرابطة التي ودعها رسميا بعد تذيل ترتيب مجموعته، ومن المقرر أن يستهل مشواره في كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل بمواجهة مونتيري المكسيكي في ربع النهائي.

وقال طه إسماعيل في الاستديو التحليلي قبل انطلاق المباراة: "للأسف الشديد بيتسو موسيماني منذ أن بدأت بطولة الرابطة يقوم بأشياء غريبة ليس لها معنى، هل يعتمد على اللاعبين الناشئين أم الكبار؟".

وأضاف: "لا أعرف ماذا يريده، لا يمكن لمدرب للنادي الأهلي أن يدير الأمور بهذه السذاجة والاستخفاف بعقول الناس، وأحذر الأهلي من تلقي خسارة كبيرة في أول مباراة بكأس العالم للأندية لأن البوادر واضحة".

من جانبه، انتقد أحمد حسن، نجم الأهلي السابق، عدم تجهيز لاعبي الفريق الأول لمونديال الأندية قائلا: "كان من الطبيعي أن أجهز لاعبي الأهلي لكأس العالم للأندية بالاعتماد على عدد من الأساسيين مع الناشئين أيضا، الأولويات عند الأهلي الاستعداد لكأس العالم".

وأضاف: "من الواضح أن بيتسو موسيماني يفكر مثلنا في مباراة منتخب مصر أمام المغرب بكأس الأمم الأفريقية، لا أملك تفسيرا لما يحدث ولا أستطيع قراءة ما يدور في تفكير موسيماني، اللاعبون يحتاجون لأخذ حساسية المباريات بعد فترة راحة كبيرة".