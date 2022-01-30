رسميا.. ليفربول يعلن ضم دياز لاعب بورتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، ضم اللاعب لويس دياز خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من بورتو البرتغالي.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، أن البالغ من العمر 25 عاما وقع على عقود انضمامه إلى صفوف الريدز بعد اجتياز الكشف الطبي والاتفاق على شروطه الشخصية.

ولفت موقع ليفربول إلى أن اللاعب الكولومبي سيرتدي القميص رقم 23.

ومن المقرر أن يصل دياز إلى ميرسيسايد بعد استكمال واجبه الوطني مع منتخب كولومبيا المشارك في تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

دياز لعب بقميص بورتو لمدة موسمين ونصف، شارك خلالهم في 125 مباراة بمختلف البطولات وسجل 41 هدفا.