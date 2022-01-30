فلاش باك.. حين أنهى كهربا "عقدة مغربية" لمصر عمرها 31 عاما (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اليوم نفسه، الدور نفسه، حتى أن بوركينا فاسو تمكنت من إقصاء منتخب تونس أيضا، كلها عوامل مشتركة بين الموقعة المرتقبة بين مصر والمغرب اليوم الأحد، وبين آخر مواجهة جمعت بينهما قبل خمسة أعوام.

منتخب مصر يخوض في تمام الساعة الخامسة مساءً مواجهة صعبة أمام نظيره المغربي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، في مشهد مكرر لما حدث في نسخة 2017 بالجابون.

في مثل هذا اليوم الأحد وفي نفس الشهر لكن يوم 29 يناير 2017، تغلب منتخب مصر على نظيره المغربي بهدف قاتل قبل ثلاث دقائق من النهاية حمل توقيع محمود عبد المنعم كهربا في ربع نهائي أمم أفريقيا، ليعبر إلى نصف نهائي البطولة القارية.

وقتها ضرب منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بسبعة ألقاب موعدا مع بوركينا فاسو في نصف النهائي وتخطاه بركلات الترجيح، لكن "الفراعنة" خسروا اللقب في النهاية أمام الكاميرون بالمباراة النهائية (2-1).

ويأمل المنتخب المصري في تكرار تفوقه الأخير على أسود الأطلس والتأهل إلى المربع الذهبي للبطولة بعدما تمكن من الإطاحة بكوت ديفوار في دور الـ16 بركلات الترجيح (5-4) عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وتمكن منتخب مصر بفوزه على المغرب من فك ما وصفه البعض بـ"عقدة المغرب" التي دامت 31 عاما، إذ كان آخر فوز للفراعنة على أسود الأطلس في الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر عام 1986 بهدف لطاهر أبو زيد بمرمى بادو الزاكي.

ويمتلك منتخب المغرب تفوقا كاسحا على نظيره المصري في تاريخ لقاءاتهما المباشرة والتي بلغت 27 مباراة، حيث حقق 13 انتصارا، ليصبح المنتخب الأكثر فوزا على منتخب مصر في تاريخ منافسي الفراعنة، مقابل 11 تعادلا، فيما اكتفى المصريون بتحقيق 3 انتصارات فقط.

كما يتفوق منتخب المغرب على المنتخب المصري في تاريخ لقاءات الفريقين بأمم أفريقيا، بعدما حقق 3 انتصارات مقابل فوزين لمصر، فيما خيم التعادل على لقاء وحيد.

وكان آخر فوز للمغرب على مصر عام 2001، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بهدف سجله مصطفى حجي.