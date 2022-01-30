الخليج 365 يكشف.. سبب فشل مفاوضات الإسماعيلي مع "روقه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

كشف مصدر مقرب من محمد أشرف روقه لاعب وسط الزمالك، أن اللاعب لم يتوصل لاتفاق حول انتقاله إلى صفوف الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان الإسماعيلي أنهى اتفاقه مع الزمالك للتعاقد مع اللاعب، حتى طالبت إدارة الأبيض من الدراويش للاتفاق مع روقه حول رابته ومستحقاته المالية.

وقال مصدر مقرب من روقه في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم يتم الاتفاق مع مجلس إدارة الإسماعيلي، بسبب قلة الراتب المقدم، لذلك رفض روقه العرض".

وينتهي عقد محمد روقا مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية مجانا.

وبفشل المفاوضات بين روقا ومسئولي الإسماعيلي بسبب الخلاف على قيمة عقد اللاعب، يستمر مع الزمالك حتى نهاية الموسم.