الأهلي ينهي مشواره في كأس الرابطة بتعادل مع البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فرَّط الأهلي في تقدمه على البنك الأهلي الذي أجبره على التعادل بهدف لمثله في الجولة الأخيرة من بطولة كأس رابطة المحترفين المصرية بالمباراة التي أقيمت على ملعب "الأهلي we السلام" مساء الأحد.

وافتتح الأهلي التسجيل عن طريق وليد سليمان في الدقيقة الـ50 من الشوط الثاني، قبل أن يدرك محمد هلال التعادل للبنك الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ84 من عمر اللقاء.

وبالتالي ينهي الأهلي مشواره في بطولة كأس الرابطة التي ودعها رسميا في وقت سابق دون تحقيق أي فوز، حيث تعادل مع كل من الجونة، الإسماعيلي، المقاولون والبنك الأهلي وخسر أمام سموحة.

ورفع الأهلي رصيده إلى أربع نقاط في المركز السادس الأخير، بفارق الأهداف خلف البنك الأهلي صاحب المركز الخامس، في الوقت الذي يتصدر فيه سموحة ترتيب المجموعة الثانية بسبع نقاط من أربع مباريات.

وسيسافر الأهلي غدا الإثنين إلى أبو ظبي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021 بالإمارات، حيث سيلعب يوم السبت المقبل أمام مونتيري المكسيكي في افتتاح مبارياته بالمونديال.

ملخص المباراة:

مر الشوط الأول دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريقين، وسط انحصار اللعب في وسط الملعب.

وبعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني، تمكن الأهلي من افتتاح التسجيل عن طريق وليد سليمان، الذي استغل تمريرة متقنة خلف دفاع البنك الأهلي أرسلها رامي ربيعة، ليودعها بتسديدة "لوب" مرت فوق الحارس أحمد السعدني إلى الشباك.

وفي الدقيقة الـ62، حاول البنك الأهلي إدراك التعادل بتسديدة أطلقها أسامة فيصل من خارج منطقة الجزاء، وتصدى لها حمزة علاء قبل أن ترتد الكرة إلى فادي فريد الذي حولها بتسديدة جديدة ارتطمت بحارس الأهلي لتتجه إلى ركنية.

وأنقذ حمزة علاء الأهلي في الدقيقة الـ67 بعدما تألق في التصدي لتصويبة صاروخية من أسامة فيصل على حدود منطقة الجزاء وأبعدها إلى ركلة ركنية، لينقذ مرماه من هدف محقق للبنك الأهلي.

وفي الدقيقة الـ83، أطلق محمود سيد تسديدة زاحفة أرضية ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الأهلي، قبل أن ترتد لأسامة فيصل ليحصل على ركلة جزاء إثر تدخل من كريم فؤاد داخل المنطقة.

ليتمكن البنك الأهلي من إدراك التعادل في الدقيقة الـ84 عن طريق محمد هلاء بعدما أطلق الكرة في الزاوية اليسرى لمرمى حمزة علاء الذي ظل ساكنا في مرماه.

وكاد البنك الأهلي أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة الـ89 لولا مرور تسديدة محمد دبش من داخل منطقة الجزاء بمحازاة القائم الأيمن لمرمى الأهلي.

تشكيل الأهلي: حمزة علاء، رامي ربيعة، محمود وحيد، محمد نصير، محمد شرقية، كريم فؤاد، عبدالرحمن مانو، محمد فخري، زياد طارق، وليد سليمان، أحمد سيد غريب.

تشكيل البنك الأهلي: أحمد السعدني، محمد دبش، محمود سيد، محمد جمال، عاصم صلاح، أحمد سعيد، فادي فريد، إسامة إبراهيم، محمد هلال، أحمد ياسين، أسامة فيصل.