الامارات | ليفربول يدفع 50 مليون دولار لضم الجناح الكولومبي دياز

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يدفع 50 مليون دولار لضم الجناح الكولومبي دياز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد أنه ضم الجناح الكولومبي لويس دياز لاعب بورتو البرتغالي بناء على عقد طويل الأمد.

ولم يكشف النقاب عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة لكن هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قدرت قيمتها بنحو 45 مليون يورو (50.14 مليون دولار) إلى جانب مبالغ إضافية تصل إلى 15 مليون يورو على أقصى تقدير.

وشارك دياز (25 عاما) في 31 مباراة دولية مع منتخب كولومبيا وهو أول لاعب يتعاقد معه ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال ليفربول في بيان "أكمل نادي ليفربول لكرة القدم إجراءات التعاقد مع لويس دياز لاعب بورتو ويتبقى حصول اللاعب على تصريح عمل ووصول البطاقة الدولية".

وأضاف البيان "سيصل دياز إلى مرسيسايد بعد إتمام التزامه الدولي مع منتخب كولومبيا الذي سيواجه نظيره الأرجنتيني في تصفيات كأس العام مساء الثلاثاء".

وكان دياز انضم إلى بورتو قادما من أتليتيكو جونيور الكولومبي في 2019 وأحرز للفريق البرتغالي 41 مباراة في 125 مباراة شارك فيها في جميع المنافسات وساعد الفريق على الفوز بالدوري المحلي في موسمه الأول معه.

كما حصل دياز على لقب هداف كأس كوبا أمريكا العام الماضي مناصفة مع الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي.

ويحتل ليفربول الذي يدربه الألماني يورجن كلوب المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة من 22 مباراة وبفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي لعب 23 مباراة.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع ضيفه كارديف سيتي في الدور الرابع لكأس إنجلترا في السادس من فبراير شباط المقبل.

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