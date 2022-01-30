موعد مباراة مصر والمغرب اليوم.. والقنوات الناقلة والمعلق.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه المنتخب الوطني، نظيره المغربي، في مواجهة نارية، في الخامسة مساء اليوم الأحد، على ملعب "أحمدو أهيدجو" بمدينة ياوندي الكاميرونية، في الدور ربع النهائي، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وكان المنتخب الوطني أطاح بكوت ديفوار من دور الـ16 بركلات الترجيح، بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليتأهل لربع النهائي ليواجه المغرب.

وكان المنتخب المغربي قد تأهل إلى دور الثمانية من البطولة القارية عقب فوزه على مالاوي بنتيجة 2-1.

وحصد المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

وتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، التي ضمت منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

فرص مشاركة الشناوي وحمدي

وفي سياق متصل، تأكد بشكل رسمي غياب محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، عن مباراة المغرب، بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وفي ذات السياق، تحوم الشكوك حول حمدي فتحي، بعدما أُصيب بإجهاد في العضلة الضامة.

وكشفت تقارير إعلامية أن كارلوس كيروش قد يفضل البدء بمهند لاشين أمام المغرب في حالة عدم جاهزية حمدي فتحي.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ كيروش بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أبو جبل

الدفاع: عمر كمال، حجازي، محمد عبد المنعم، أبو الفتوح

الوسط: النني، السولية، محمد صلاح، مرموش، حمدي فتحي (مهند لاشين)

الهجوم: مصطفى محمد

القنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية والتي حدتت قناتي beIN Sports HD 1،2 Max لنقل اللقاء، بتعليق: خليل البلوشي.