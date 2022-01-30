شوبير يصدم الجماهير: الشناوى يغيب عن الفراعنة لنهاية البطولة ولن يلحق بالمونديال مع الأهلى: مزق وليس شد

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر والنادى الأهلى تعرض للإصابة بمزق فى العضلة الخلفية وليس شد مثلما أعلن الجهاز الطبى للفراعنة وسيغيب لنهاية كأس الأمم الأفريقية وكذلك مباريات فريقه بالمونديال.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم : "يا جماعة الشناوى مصاب بمزق فى العضلة الخلفية وليس شد وهى نفس إصابته التى تعرض لها مع المنتخب فى وقت سابق".

ويضيف شوبير: "الشناوى بيجاهد وبيحاول يلحق المباريات بس طبعا صعب جدا، وتأكد غيابه عن مباريات منتخب مصر لنهاية كأس الأمم الأفريقية وكذلك عن الأهلى فى كأس العالم للأندية بالإمارات".

وتابع شوبير: "الشناوى بيموت نفسه عشان يلحق بالبطولتين ولكن لم يحدث أن الحارس تم حقنه بالبلازما، الكلام ده محصلش".

وأكمل شوبير: "أبو جبل حارس رائع وتحس أنه مالى جوله، ونازل الملعب شايف بلغة الكورة وادانا احساس إنه قد المسئولية، والبطولة دى جتله فى وقت مهم عشان يقف على أرض صلبة وهو بيجدد عقده مع الزمالك".