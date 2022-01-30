الامارات | راموس يتعرض لصدمة جديدة في سان جرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يتعرض لصدمة جديدة في سان جرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيغيب المدافع الإسباني سيرخيو راموس مجدداً عن فريقه باريس سان جرمان الفرنسي بسبب إصابة في ربلة الساق، وذلك بحسب ما أعلن النادي الباريسي اليوم. ولم يحدد سان جرمان مدة غياب راموس المهدد بعدم المشاركة في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 15 فبراير المقبل ضد فريقه السابق ريال مدريد، لكنه كشف بأن الإسباني أصيب في ربلة الساق خلال التمارين الخميس.

وقال المدرب الأرجنتيني لسان جرمان ماوريتسيو بوكيتينو عشية ثمن نهائي مسابقة الكأس ضد نيس، "سنتابع تطور وضعه بشكل يومي. لا نعرف حتى الآن الى متى سيغيب".

ومنذ قدومه من النادي الملكي الصيف الماضي، لم يخض ابن الـ35 عاماً سوى أربع مباريات في الدوري الفرنسي وخمس بالمجمل بقميص النادي الباريسي بسبب الإصابة التي أجبرته على الانتظار حتى 28 نوفمبر لتسجيل بدايته مع فريقه الجديد، قبل أن يبتعد بعدها لمباريات عدة بسبب "إجهاد عضلي".

وسجل راموس في 23 الشهر الحالي هدفه الأول بقميص سان جرمان في الفوز على رينس 4-صفر في الدوري المحلي حيث شارك للمرة الأولى أساسياً على ملعب "بارك دي برينس".

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