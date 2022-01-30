الامارات | أبوظبي تتحفز لمونديال أندية استثنائي بتقنية «خياطة الأرضية»

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تتحفز لمونديال أندية استثنائي بتقنية «خياطة الأرضية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد العاصمة أبوظبي لتقديم كل ما هو جديد كعادتها دائماً، حيث تكشف بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2021» التي تستضيفها أبوظبي، عن استخدام أحدث التقنيات في تعزيز جودة العُشب الخاص بأرضية الملاعب المستضيفة للبطولة، وذلك من خلال تقنية خياطة أرضية الملاعب لزيادة نسب ثباتها، وتحملها للمزيد من الجهد.

ويهدف استخدام تلك التقنية إلى دعم أرضية الملاعب وحمايتها من التلف أثناء فترة البطولة، وخلال الاستخدام القصير.

وتبلغ مساحة الخيوط المستخدمة نحو 8850 متراً مربعاً باستاد محمد بن زايد، ونحو 8990 متراً مربعاً في استاد آل نهيان، كما يبلغ عمق الخياطة نحو 18 سم، فيما يصل الطول البارد فوق سطح الأرض إلى 2 سم، كما تبلغ إجمالي عمليات غرز الخيوط إلى 1600 لفة باستاد محمد بن زايد، و1870 لفة باستاد آل نهيان.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2021» في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل، بمشاركة 7 أندية هي الجزيرة، ممثل الكرة الإماراتية وبطل دوري الموسم الماضي، ونادي الهلال السعودي، بطل آسيا، والأهلي المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا، وتشيلسي، بطل القارة الأوروبية، وبالميراس البرازيلي، بطل أميركا اللاتينية، ومونتيري المكسيكي، بطل الكونكاكاف، وبيراي، بطل تاهيتي وممثل أقيانوسيا.

وتتضمن البطولة 8 مباريات تقام بواقع 4 مباريات على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ومثلها على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

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