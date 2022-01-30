تعرف على نتائج نزالات Royal Rumble

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

شهدت نزالات Royal Rumble 2022، والتي أقيمت فجر يوم الأحد، إثارة وندية على كافة المنافسات.



وخسر رومان رينز أمام صديقه سيث رولينز بالـ DQ، ليحافظ على لقب اليونيفرسال.

ورغم الخسارة، تمكن رينز من الاحتفاظ باللقب، بعد قرار الحكم بإنهاء النزال لعدم الالتزام بتعليماته الصارمة.

وشهد نزال رويال رامبل للسيدات مفاجآت عديدة أبرزها مشاركة ميلينا وآيفوري وليتا.

لكن المفاجأة الأبرز كانت عودة روندا راوزي بعد غياب طويل لتفوز بالنزال بعد مشاركتها في رقم 28.

كما احتفظت بيكي لينش بلقب بطلة RAW للسيدات، بعد الفوز على دودروب التي قدمت مستويات مذهلة لكنها خسرت في النهاية.

كما استعاد بوبي لاشلي لقب WWE بعد فوزه على بروك ليسنر في أول نزال بينهما على الإطلاق.

وشهد النزال ظهور رومان رينز الذي استغل سقوط الحكم ليقتحم الحلبة ويوجه ضربات لنظيره ليسنر، ويمهد الطريق أمام تتويج لاشلي.

وبعد الخسارة، أراد ليسنر رد اعتباره وشارك في نزال رويال رامبل في الرقم 30، وفاز في النهاية بعد إقصاء راندي أورتن ونجم الراب باد باني وريدل وشين ماكمان وأخيرًا درو ماكنتاير؛ ليحجز الوحش مقعده في الحدث الرئيسي لعرض ريسلمانيا 38.

كما تمكن إيدج وزوجته بيث فينيكس، من التغلب على الغريمين اللدودين ذا ميز وزوجته ماريس في نزال زوجي مختلط.

وأظهرت فينيكس قوة هائلة خلال النزال بعدما أسقطت ذا ميز بضربة قوية، قبل أن تنفذ ضربة سبير مزدوجة مع زوجها لحسم الفوز.