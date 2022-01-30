سيد عبدالحفيظ يكشف آخر تطورات تجديد عقد موسيماني مع النادي الأهلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 يناير 2022

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، عن آخر تطورات مفاوضات إدارة ناديه مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق.



وقال عبدالحفيظ، في تصريحات لقناة ناديه الرسمية ”ما أريد قوله والتأكيد عليه أن الجمهور مساند ومشجع وموسيماني عمل إنجازات وبطولات وحصل مع الأهلي على بطولتين لأفريقيا والسوبر، وهو مكمل عقده حتى نهاية الموسم الجاري، وهو نجح بنسبة 95%“.

وأضاف ”سواء كان هناك استمرارية أو لا، وكعادة الأهلي مع المدربين الذين لم ينجحوا معه، يتم تكريمهم والإشادة بهم، فما بالك بمن حقق إنجازات مثل موسيماني، لو كان فيه استمرارية سيكون ثمة مزيد من البطولات والإنجازات، والتجديد يتم في الغرف المغلقة بين الإدارة والمدرب“.

وعن تعاقدات الفريق، قال ”وارد يكون فيه تعاقدات جديدة بنسبة 90%، وأليو ديانج جاء له عروض بالفعل ولكن لا تناسب اسمه واسم الأهلي، وهو لاعب سنه صغير ومستقبله رائع، وهو يلعب في أكبر ناد في أفريقيا، وأرى خطوته المقبلة في أوروبا“.

وكشفت تقارير صحفية مصرية، أن مسؤولي الأهلي توصلوا لاتفاق مع وكيل موسيماني لرفع قيمة عقده إلى 185 ألف دولار شهريا بدلا من 140 ألف دولار، والتي كان يحصل عليها من قبل، مع تخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقده ليصبح 3 أشهر فقط بدلا من 6 أشهر كما هو في العقد الحالي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة السابعة وأفضل نتائجه المركز الثالث في 2006 و2021.