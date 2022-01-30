ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس في كأس فرنسا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي فريق باريس سان جيرمان مع نظيره نيس ضمن مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس فرنسا 2022، مساء يوم الإثنين.



وكان باريس سان جيرمان قد أطاح بفريق فان من دور الـ32، بعد الفوز عليه برباعية دون رد.

في المقابل، تأهل نيس لدور الـ16 بعد فوزه شوليت بهدف دون رد، ليضرب موعدا ناريا مع باريس سان جيرمان.

يستقبل فريق باريس سان جيرمان، مساء الاثنين، نظيره نيس على ملعب حديقة الأمراء، في قمة مرتقبة بالكأس المحلية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في 11:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12:15 ليلا بتوقيت أبوظبي.

تبث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الناطقة باللغة الفرنسية، وقناة cannal sport.

يذكر أن باريس سان جيرمان هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس فرنسا برصيد 14 مرة سابقة.