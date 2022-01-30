تشكيل غريب لموسيماني أمام البنك الأهلي قبل أيام من مونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه به البنك الأهلي، المقرر لها الثانية ظهر اليوم الأحد، على استاد الأهلي في ختام مباريات المارد الأحمر في كأس الرابطة المصرية.

واستبعد موسيماني اللاعبين الكبار من قائمة الفريق، واستعان بالشباب، باستثناء 3 وليد سليمان وربيعة ووحيد، رغم أن هذا اللقاء يعتبر البروفة الأخيرة للاستعداد لمونديل الأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: رامي ربيعة ـ وليد سليمان ـ محمود وحيد ـ كريم فؤاد

خط الوسط: أحمد سيد غريب ـ عبدالرحمن أشرف مانو ـ محمد خليفة نصير ـ محمد فخري

خط الهجوم: زياد طارق ـ محمد أحمد شرقية



ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى مخلوف ـ رأفت خليل ـ ميدو نبيل ـ مصطفي أبوالخير ـ محمد أشرف ـ صالح نصر ـ أحمد سيد عبد النبي ـ أحمد أشرف.

وتعتبر المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للأهلي، إذ فقد فرص صعوده للدور الثاني من كأس الرابطة.