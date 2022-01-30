بالترددات والموعد.. 6 قنوات تذيع مباراة منتخب مصر والمغرب بكأس الأمم الأفريقية

الشارقة - اميمة ياسر - يصطدم منتخب مصر بشقيقه المغربي في الخامسة من مساء اليوم الأحد في إطار دور الـ 8 لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة والتي خصصت قناتي beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 لنقلها.

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على نايل سات:

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على نايل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تردد قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تردد قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تردد القناة الأرضية المغربية(مفتوحة داخل المغرب) عبر قمر نايلسات

التردد: 11512

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500